Dale play: escuchá las canciones nominadas al Oscar

La La Land no sólo es la película con mayor cantidad de nominaciones al Oscar 2017 –compite en casi todas las categorías por catorce estatuillas–, sino que, además, el estreno de este jueves compite en el rubro Mejor canción original con doble chance.

Se trata de “Audition (the fools who dream)” y “City of Stars”, ambas con música de Justin Hurwitz y letra de Benj Pasek y Justin Paul.

Sin embargo, no es la única cinta con aspiraciones a ser galardonada en el apartado: hay otras tres.

“The empty chair”, del film Jim: The James Foley Story, compuesta por J. Ralph y Sting, en una de ellas, las otras dos, pertenecen a films animados.

Por una parte está “Can`t stop the feeling”, del largometraje Trolls, con música y letra de Justin Timberlake, Max Martin y Karl Johan Schuster; y “How fall I'll go”, incluida en Moana y firmada por Manuel Miranda.

La lista