El encono entre Luciana Salazar y Cinthia Fernández –originado en amistad de Luli con Martín Baclini, pareja de la segunda– sumó un nuevo capítulo.

Y si bien Zalazar había optado a la fecha por una suerte de “postura zen”, no aguantó más y le envió un audio al periodista Tomás Dente sobre lo que considera una “agresión”.

El panelista de Nosotros a la mañana reprodujo el audio en el programa de este viernes.

El pico de la tensión parece haber llegado luego de Luciana: “Qué gran amigo que sos Martin Baclini!!! Te adoro con todo mi corazón”.

“Linda, ¿no tenés el Celu para decírselo en privado y no provocar más? Te lo paso sino, Lulú", respondió Cinthia.

“La verdad que me sorprende estar recibiendo agresiones constantemente de parte del otro lado, cuando vos sabés que yo odio el enfrentamiento entre mujeres. Me parece que no está bueno, más en los momentos que estamos viviendo”, comenzó Luli, en el mensaje que leyó Dente.

“Yo puse un tuit ayer en el momento que él estaba en Intrusos hablando de nuestra amistad. Fue sincero absolutamente sobre lo que es nuestra relación como amigos, y sentí en ese momento escribir eso porque lo estaba viendo y tuve ganas de que le llegue el mensaje en vivo para agradecerle”, continuó el periodista.

Y prosiguió: “De hecho, le puse «Qué gran amigo que sos», o sea nada fuera de lugar. Y lo único que recibo son agresiones. La verdad que yo no me voy a prender en ese juego, porque vos sabés que a mí no me gusta. Como te digo, me parece que estamos en momentos en donde ver peleas entre nosotras mismas no está bueno, nos tenemos que cuidar. En momentos así me parece machista, horrible y yo no me voy a prender en esa”, finalizó.