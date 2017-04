De político a bailarín: José Ottavis confirmado para el Bailando

En año pasado Ottavis había estado en el estudio de Showmatch pero no se fue muy contento con la imitación que le había hecho el Bicho Gómez. Ahora el político se sumó a la nómina de confirmados del Bailando 2017 junto a Nai Awada, Mariela Anchipi, El Polaco, Yanina Latorre y Sol Pérez.

El diputado, que comenzará con los ensayos en los próximos días, ya tiene coach pero aún falta saber quien será la bailarina que lo acompañará. "Le dieron a elegir entre dos bailarinas y aún no se decidió. Ya tiene un coach y va a empezar a ensayar la semana que viene. Lo suyo no es el baile, es bastante duro, pero está contento", dijo el periodista Ángel De Brito

El ex novio de Vicky Xipolitakis e íntimo amigo de Moria Casán, José Ottavis, fue convocado para participar del Bailando, así lo confirmaron en El diario de Mariana que se emite por El Tres.

