Coti Sorokin volvió a criticar a Diego Torres por "Color esperanza", canción del músico rosarino que el hijo de Lolita convirtió en mega éxito.

¿Cuál es el problema? Torres no aclara que el tema no es propio, sino ajeno.

En una entrevista para un medio español, citaron a Diego como "autor" del tema y Coti salió al cruce.

En su cuenta de Instagram compartió una captura del citado medio con un resaltado en la frase “el autor de «Color esperanza» prepara un nuevo disco...”

"Say no more @diegotorresmusica si vos contás la verdad se acaba esta polémica idiota que me da mucha pereza y tengo cosas mucho más interesantes que hacer. Pero me obligas a responder amigo”, comienza el mensaje de Coti.

“Estoy intentando ubicarte así hablamos. No lo consigo...", cierra el texto.

Hace unos meses, la disputa entre ambos cantantes subió de tono luego de que Sorokin cuestionara la decisión de Diego Torres de cantar la canción en el festival Aid Live Venezuela.

"Como autor de «Color esperanza» les digo que es una canción que sólo está a disposición de la gente, no de políticos", escribió en esa oportunidad.