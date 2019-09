Con siete libros publicados en tres décadas, la estadounidense Lorrie Moore es una de las narradoras más importantes de la actualidad. La escritora participó la última semana del Filba (Festival Internacional de Literatura) que se desarrolló en Buenos Aires. La escritora mantuvo un encuentro con la prensa en la librería Eterna Cadencia, del barrio porteño de Palermo.

"El año pasado vino a la Argentina Richard Ford y cuando regresó me contó que me estaban leyendo aquí. Y yo le dije: «No, no creo». Luego vino una amiga que viene muy seguido para aquí y también me dijo que me estaban leyendo mucho en la Argentina. «No, no creo», le respondí también. Hasta que un día lo llamé a mi agente: «¿Me están leyendo en la Argentina?». Finalmente parece que sí me estaban leyendo en la Argentina", aseguró entre risas, en declaraciones que reproduce la agencia Télam.

Moore se refirió entre otras cosas a las nuevas significaciones que ha cobrado ¿Quién se hará cargo del hospital de ranas?, una novela centrada en la amistad de dos adolescentes que, entre otras cuestiones, deben reunir dinero para pagar el aborto de una de ellas.

"La historia que cuento en el libro está ambientada en 1972. Por ese entonces recién se acababa de despenalizar el aborto en los Estados Unidos y todavía era muy difícil conseguir un aborto legal, por eso las protagonistas se tienen que ir a otro lado para lograrlo. Ahora lamentablemente con Trump, en los Estados Unidos se está volviendo atrás y hoy por hoy se ha tornado difícil conseguir un aborto legal", señaló.

"Sé lo que está ocurriendo con el tema en la Argentina y ojalá la lucha sea exitosa. Hay países como Irlanda donde hace diez años el divorcio y el aborto estaban prohibidos y hoy sin embargo son legales. Buena suerte para ustedes en esa lucha, pero también para nosotros los estadounidenses, porque estamos retrocediendo en muchas conquistas", agregó Moore.

En ¿Quién se hará cargo del hospital de ranas?, el punto de partida de la narración es la visión desencantada y nostálgica de una de de las dos adolescentes quien ya adulta, recuerda aquel hecho a la par que palidece su matrimonio.

“El amor te puede romper el amor pero ¿cuál es la alternativa? Es un poco como decir «No voy a vivir porque en definitiva luego voy a morir». Creo que no hay alternativa. No se puede vivir constantemente pensando en el amor pero al menos una o dos veces en la vida hay que pasar por la experiencia de vivir un amor a fondo”, aseguró la escritora.

“Estoy en contacto con muchas jóvenes porque doy clases y muchas de ellas me cuentan que sus padres les dicen que tienen que dedicarse al estudio y a su carrera, y entonces como que dejan el lado el amor. Creo que se pueden hacer las dos cosas. Soy una gran defensora del amor a pesar de que en mis historias siempre la gente se termina separando. Pero en todo caso la gente se separa y vuelve a apostar al amor una y otra vez. En mi época no había tanta experimentación independientemente del género: ahora hay un montón de posibilidades y uno puede ser como 32 mujeres al mismo tiempo", explicó.

Durante el encuentro con la prensa, Moore habló también de la multiplicidad de voces que integran sus relatos: “Casi todas mis novelas están escritas en primera persona y mis cuentos en tercera. Cuando empecé a escribir, sin embargo, me costaba aplicar la tercera persona porque no sabía quién estaba hablando. Con el tiempo me di cuenta de que cada historia tiene su propia voz y ahí empecé a utilizar otras voces. Por otro lado, había mucha poesía escrita en segunda persona pero poca ficción escrita así. Descubrí que era una hermosa voz para narrar. Empecé con un cuento y después no podía parar. Escribí unos cinco o seis cuentos así y después ya nunca más".

La autora de Autoayuda y Gracias por la compañía se refirió también al humor como la marca de estilo de su escritura y estrategia de supervivencia: “El humor expresa la supervivencia, no cura necesariamente pero refleja la resiliencia, el poder seguir adelante. Es importante que el humor venga siempre de adentro hacia afuera”.

"Uno atraviesa experiencias y después en general tiene algo gracioso para decir al respecto. La vida está llena de pequeñas tragedias de la vida diaria. Una vez que sobrevivimos, el amor es la manera de expresar esa supervivencia”, agregó.

En Argentina, acaba de publicarse en simultáneo una nueva traducción de su novela ¿Quién se hará cargo del hospital de ranas? y una colección de reseñas y artículos titulada ¿A ver qué se puede hacer? (Eterna Cadencia).

La autora

Lorrie Moore nació en el norte de Nueva York y tenía 19 años cuando envió un par de relatos al concurso de ficción de la revista estadounidense Seventeen –uno de los cuales resultó ganador y le dejó un premio de 500 dólares–, pero necesitó toda una década para afinar su primer libro de cuentos, Autoayuda (1985), una reelaboración de la tesis que había presentado para graduarse con un máster en escritura creativa de la Universidad de Cornell.

El fracaso de las relaciones amorosas, la maternidad y el miedo al dolor y a la soledad están en el centro de las indagaciones que Moore hace en los relatos contenidos en Pájaros de América (que en la Argentina se publicó como Es más de lo que puedo decir sobre cierta gente) y Gracias por la compañía y las novelas Anagramas, Como la vida misma y Al pie de la escalera.

A los 62 años, Moore se desempeña como profesora en la Universidad Vanderbilt en Nashville.