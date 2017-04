Día Mundial de la Bicicleta: dos ruedas, LSD y diez canciones

El químico apuntó además que le costaba hablar de manera inteligible y que tuvo la sensación de no poder moverse del lugar a pesar que su ayudante le explicó más tarde que viajan muy rápido.

¿Por qué hoy y no un 20 de octubre? Bueno, hay que decir que la elección de la fecha guarda escasa relación con el deporte y la sustentabilidad. La decisión debe su lugar en el calendario a una anécdota ligada al ácido lisérgico (LSD).

Este miércoles, como cada 19 de abril, se celebra el Día Mundial de la Bicicleta con el objetivo de promover el uso de un vehículo que no contamina y que, de paso, aporta beneficios para la salud.

