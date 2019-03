Dos estrenos con perspectiva de género y un documental sobre Olmedo

Este jueves, tres estrenos desembarcan en los cines rosarinos. Se trata de Capitana Marvel, primer film sobre la heroína de Marvel; La voz de la igualdad, biopic de la jueza feminista Ruth Bader Ginsburg; y el documental Olmedo: el rey de la risa, basado en el actor y cómico Alberto Olmedo.

Los estrenos

La voz de la igualdad (On the Basis of Sex) Biopic sobre Ruth Bader Ginsburg, jueza del Tribunal Supremo de Justicia estadounidense y feminista que se convirtió en la primera mujer profesora en la Universidad de Columbia.

En 1993, Bill Clinton la nombró jueza del Tribunal Supremo. Con Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux, Kathy Bates, Sam Waterston Jack Reynor. Dirección: Mimi Leder. Drama, biografía. EE.UU.



Capitana Marvel (Captain Marvel) Esta primera entrega cuenta los orígenes del personaje de Marvel. Carol Danvers (Capitana Marvel) puede volar más rápido que la velocidad del sonido, puede absorver energía para ampliar su poder y cuenta con una gran fuerza y resistencia.

Todos estos poderes la ayudarán a enfrentarse a dos peligrosas razas alienígenas que amenazan a la Tierra. Con Brie Larson, Jude Law, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Gemma Chan y Annette Bening. Dirección: Anna Boden, Ryan Fleck. Comic, aventuras. EE.UU.



Olmedo: el rey de la risa Documental sobre la vida del humorista Alberto Olmedo. Desde su infancia, sus inicios como acróbata y cómico en Rosario, su ida a Buenos Aires y las demás etapas de su vida. Incluye también las producciones cinematográficas que protagonizó y escenas de la vida cotidiana.

Dirección y guión: Mariano Olmedo. Documental. Argentina.