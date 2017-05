Durísimo cruce entre Chiche Gelblung y Mauro Viale en Polémica en el bar

Gelblung cerró el debate: "¿Sabés qué pasa? Yo no discuto con ignorantes. A mí me parece que vos sos un ignorante".

Según la visión de Viale, el informe de Chiche no era fiable porque para determinar cuánto gasta una familia promedio en el supermercado porque solo compró "pan, arroz y alimentos baratos".

"Es muy mentiroso el informe que hizo él", opinó entonces Mauro Viale. Claro, Chiche no se quedó callado: "Si vos no sabes cuánto vale un litro de leche, ¿qué carajo hablás de precios? ¡No tenés ni la más p… idea de precios!".

