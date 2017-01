EP, video y concierto para celebrar los 70 de David Bowie

David Bowie hubiera cumplido este domingo 70 años. El "subjuntivo" es porque, el próximo martes (10 de enero) se cumplirá (ya no en potencial) el primer aniversario de su muerte.

El Duque Blanco, uno de los músicos más influyentes de la música anglosajona, falleció en Nueva York como consecuencia de un cáncer de hígado.

Para celebrar –por decirlo de algún modo–, las siete décadas del vocalista, se anunció el lanzamiento del EP de la canción “No plan” y su correspondiente video, dirigido por Tom Hingston.

En paralelo, algunos de los ex integrantes de los grupos que lideró Bowie anunciaron un concierto en Londres, en la O2 Academy del barrio de Brixton.



"No plan" es una de las tres últimas canciones que el autor de "Quicksand" grabó junto a "Killing a little time" y "When I Met You". Las tres formaban parte del álbum que responde al musical Lazarus.

Ahora esas tres canciones, coproducidas por Tony Visconti y con los mismos músicos que trabajaron en el disco Blackstar, fueron agrupadas junto con "Lazarus" en un nuevo EP llamado directamente No Plan.

Celebrating David Bowie show times:

Doors 6pm VIP Ticket holders & 6:30 Gen Admission

Show starts at 7:45pm

Venue curfew 11pm

Times approx pic.twitter.com/lexLZjsioP — O2 Academy Brixton (@O2academybrix) 6 de enero de 2017

Por otra parte, el actor Gary Oldman organizó el recital "Celebrando a David Bowie" para la tardecita londinense de este domingo.

Mike Garson, Earl Slick y Adrian Belew, entre otros créditos, confirmaron su participación.