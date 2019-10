Unas 16 mil personas se repartieron en los tres escenarios de la segunda edición del Festival Bandera que se desarrolló el último sábado en el Hipódromo de Rosario, según informó la organización del evento.

Un aviso alerta meteorológica obligó a modificar los horarios de la grilla para garantizar la seguridad de las y los asistentes y el buen desarrollo del encuentro.

Por el escenario principal pasaron Las Pastillas del Abuelo, Las Pelotas y La Vela Puerca, banda que cerró el evento, antes de la medianoche. La grilla de recitales –25 en total– comenzó a las 14.30 con la banda local Muñecas.

El line up final sumó a Marilina Bertoldi, Patagonia Revelde. Miss Bolivia, Usted Señalemelo, Eruca Sativa, Usted Señálemelo, Indios, Militantes del Climax, Salvapantallas, Kunyaza, Joystick, Pablo Dacal, Muñecas, Perras On The Beach, Muerdo, Jeites, Eli Almic, Calíope Family, Villa Diamante DJ Set, Dak1llah, Luyara Tink, Frente Cumbiero Dj Set, Lagartijeando, Los Peñaloza y el Coro Qom Chelaalapi.

Además de los conciertos, el Festival mostró una oferta cultural y gastronómica.

El público pudo visitar la muestra fotográfica Movimiento Babasónicos, de Martín Bonetto y también hubo arte digital y realidad aumentada a partir del trabajo de Federico Torroba.

Asimismo, en la pantalla –donde se pudieron seguir los conciertos–los artistas visuales Ousi y Dante Zabala generaron proyecciones, u hubo arte y murales en vivo con Hilén Godoy, Cho Bracamonte e Ivana Boullón.

Antes del cierre del día, el balance de la jornada era lo más cercano a una fiesta. El evento ofreció una variedad de géneros musicales con una entrada accesible –si se piensa en la posibilidad de ver esa cantidad de artistas en una jornada– en un predio en el que todo estuvo pensado y organizado.