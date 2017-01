El Negro Oro rompió con su pareja

Tras dos años de relación el conductor Oscar “El Negro” González Oro se separó de su novio Pablo “Tato” Cabrera, un periodista uruguayo, según reveló Ángel de Brito en Los Ángeles de la mañana.

“Tato se fue y el Negro no la está pasando bien con la separación. Estaba muy enamorado”, dijo el conductor y agregó: “pero lejos de quedarse en su casa llorando, Oro, armó las valijas y se fue a París”.

A mediados del año pasado, el Negro, decidió blanquear su romance y hacerlo público a través de una foto juntos en las redes sociales. "Estuve revisando en Instagram las fotos que habíamos hecho durante un largo viaje y se me ocurrió poner esa foto no como un mensaje, sino como una declaración. Lo publiqué sabiendo que se iba a armar el despelote que se armó, porque tiene 300 likes que para mi Instagram es muchísimo. Pero, lo hice también porque tenía ganas yo, porque me lo merezco y se lo merece él también", explicó el conductor tras la revelación a Teleshow

La pareja ya había atravesado una crisis y hace pocos meses se los vio juntos en el casamiento de Cacho Castaña, pero según De Brito, la relación finalmente se terminó.