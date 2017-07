El Personal Fest 2017 ya tiene line up confirmado

Personal Fest cuenta con más de 11 años evolucionando el concepto de música y entretenimiento a través de propuestas superadoras. Esta nueva edición, regresa al Club Ciudad de Buenos Aires y promete ser verdaderamente imperdible con un line up que quedará en la historia de los festivales en nuestro país, con más de 40 artistas en escena.

Ok Piramides

Little Jesus

The Black Angels

El line up hasta el momento

Este año, la develación del line up tuvo como novedad que se realizó en vivo a través de múltiples pantallas gigantes frente al Obelisco (9 de Julio y Corrientes), epicentro de la ciudad de Buenos Aires, ante cientos personas que lo presenciaron.

