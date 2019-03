El dolor de Beatriz Salomón: "Es muy duro, perdí todo el pelo"

Beatriz Salomón sufre una enfermedad de la que no brindó detalles, pero contó que el tratamiento "es muy duro·. La actriz, que se consagró de la mano de Alberto Olmedo en los años 80, narró cómo es el tratamiento que está llevando adelante para poder recuperarse.

"Estoy un poco mejor. Volviendo un poco de esto tremendo que me está pasando. Este lunes me dieron mi novena inyección. Me faltan tres más y después viene un estudio. Te meten en una de esas máquinas para ver si la medicación está dando resultado. Después creo que vienen las pastillas", relató en Canal 9.

La exvedette describió algunas de las consecuencias del severo tratamiento. "Es muy duro. Es cruento porque no solamente se matan las células malas sino también las células buenas. Entonces quedás en un estado de debilidad tremenda. No tenés ganas de nada, solamente de dormir. Perdí todo mi pelo, mi melena y toda mi masa muscular", mencionó.

Por último, Beatriz se mostró muy entusiasmada de poder celebrar el cumpleaños de su hija. "Me levanté de la cama para festejar los 15 de mi hija Betina y ahora me voy a levantar para los 18 de Noelia. Estoy muy feliz ya que no le pude hacer la fiesta de cumpleaños de los 15, le estuve organizando el cumpleaños para los 18. Tenemos muchos invitados famosos y voy a ir con un vestido de Roberto Piazza", reveló.