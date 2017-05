El drama del Puma Rodríguez: “Me levanto cuando puedo”

En el 2014, José Luis Rodríguez fue diagnosticado con fibrosis pulmonar idiopática (FPI), una enfermedad que no tiene cura.

Desde ese momento, la salud del cantante venezolano ha manifestado un deterioro. Aunque, y pese a la complejidad de su afección, el autor de “La fiesta” mantiene su optimismo.

"Sigo esperando el milagro, tiene que ocurrir porque si pierdo eso me vengo abajo", dijo El Puma en una entrevista con El Diario de Mariana.

"Me levanto cuando puedo y doy gracias a Dios por estar vivo. Ya no me dicen «¿cómo amaneciste?» sino «¿amaneciste?». Tengo Fe. No pierdo la Fe. El milagro tiene que ocurrir. Me despierto y le doy gracias a Dios por la vida, por los amigos, por la familia, por el aire, por la comida. Después empiezo mi terapia de respiración para fortalecer mis pulmones. Y más tarde veo los noticieros. Me informo mucho. Me gusta saber lo que pasa en el mundo", afirmó el cantante sobre su rutina diaria.