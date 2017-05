El fuerte descargo de Nicole Neumann en Instagram

Nicole Neumann vive días difíciles tras su separación de Fabián Cubero e hizo un fuerte descargo en Instagram, donde pidió: "Traten de respetar".

La modelo contó que hace un mes que no están juntos y pidió no ser juzgada. "Las parejas son un mundo que no puede ir gritándose a cada paso. Cada cual tiene sus tiempos para tomar decisiones, para hablar (puertas adentro). Y más que nada para cuidar la integridad de sus hijas", inició su descargo en Instagram.

Y continuó: "Eso es lo único que nos importa en este momento como mamá y papá. Nos vimos forzados a adelantar la charla con nuestras hijas y a mantenerlas al margen del mundo de los grandes donde se dicen tantas cosas sin medir nada. Especulaciones, confirmaciones, se juzga, se señala". "Están haciendo de un momento que ya venía con mucho dolor hace meses, una bomba que nos explotó en la cara con más fuerza aún”.