Emiten pedido de captura para Luis Miguel

El "Rey" de la música romántica no es la única demanda que enfrenta, un sello discográfico le reclama un préstamo de más de tres millones y medio de dólares que "Luismi" nunca devolvió. Mientras que el cantante Alejandro Fernández presentó una querella por incumplimiento de un acuerdo pautado de una gira que iban a hacer juntos en 2016.

De acuerdo a fuentes consultadas por Telemundo, tanto la parte acusadora así como la defensa confirmaron que la magistrada del caso indicó que en vista de que el cantante no compareció a las citaciones ante ese tribunal no le dará más tiempo para hacer frente a la querella y ordenó su inmediata detención.

Una jueza emitió una orden de arresto para el cantante mexicano Luis Miguel por no presentarse a una audiencia en el tribunal de Los Ángeles. El artista enfrenta una demanda de su ex manager William Brockhaus de un millón de dólares por incumplimiento de contrato.

