Este viernes a las 21, en el Galpón de la Música (Estevez Boero 980), Matilda presenta Imaginario Popular, su sexto disco.

Con casi dos décadas de historia, el dúo que integran Ignacio Molinos y Juan Manuel Godoy editó la placa a comienzos del último septiembre.

El álbum –que contó con las participaciones Maia Basso, Lautaro Martínez, Joaquín Torres, Diego Picech, Sofia Pasquinelli, Andrés Yeah, Natalio Rangone y Diego Picech– está integrado por nueve canciones.

“En el disco buscamos reconciliarnos con la primera educación musical, la que tenés cuando sos chico y que es la música que escuchan tus viejos, tus hermanos o tus primos mayores”, explica Juan Manuel Godoy a Rosario3.com.

“Es un poco volver a las canciones de la tele, de la radio y de los primeros cassettes. Eso que después, cuando sos más grande y tenés unos gustos musicales un poco más conscientes, dejás de lado. Pero están. El ejercicio fue volver a escucharlas y pensar cómo estaban hechas esas canciones. Y después, hacer las nuestras en base a esa inspiración”, continúa el cantante, guitarrista y programador.

Ese “imaginario popular” va desde el cancionero latinoamericano –“que seguro escuchaba algún pariente”– a la música disco, Los Beatles y José Luis Perales.

En un doble recorrido, el disco recupera la memoria emotiva de manera fragmentada: cada canción puede escucharse de manera individual. Organizadas en el tracklist final, el tecnopop de los comienzos de Matilda convive con un presente más pop y heterogéneo sin que se hayan borrado los trazos sonoros de una estética.

“Es un disco anti conceptual en el que los temas funcionan como singles. La idea era expresar un poco cómo se consume música hoy en día. Los jóvenes de hoy no son los mismos que nosotros fuimos. Uno estaba más casado con la idea de que si escuchabas La Renga no seguís a (Gustavo) Cerati. Hoy conviven el trap con una banda heavy; no existen barreras. Y en este disco, cada canción es un viaje diferente”, sostiene Juan Manuel.

La canción y su continuidad

Para Checho (el apodo con el que se lo conoce al entrevistado), Imaginario popular continúa y amplía el camino iniciado en El río y su continuidad –la placa anterior– “de hacer un disco más cancionero. Son canciones que podés llevar un poco más al baile, pero que, si querés, también podés tocarlas de punta a punta en un fogón”.

Imaginario Popular by Matilda

El último 5 de agosto, Matilda compartió en su canal de youtube el video del tema “Anti Romántico”, a modo de simple adelanto del nuevo disco.

La canción –en la que Sofía Pasquinelli (Alto Guiso) toca la guitarra eléctrica y Maia Basso (Aguaviva) pone su voz en los coros– talla en los estereotipos que aparecen ligados al enamoramiento y su condición de “culturales” y “adquiridos”.

“Muchas de las canciones de este disco están atravesadas por el movimiento feminista, por todo lo que gestionó en general y también en mí y en Ignacio (Caminos) como varones. Hablo ciertas prácticas. Es empezar a ver las cosas de otra manera. Muchas veces se plantea lo romántico como algo inofensivo, pero detrás de la parte «linda», por decirlo así, hay otra oscura con mensajes como «si no estoy con vos me muero» o «sos mi vida». Son mensajes tremendos que han ido goteando por siglos”, resume Juan Manuel.

En las letras de Imaginario, Matilda continúa con algunos de los interrogantes/planteos que distinguen la lírica del dúo: existencialismo, el devenir, los vínculos, los miedos, las críticas a las posiciones dogmáticas y al consumo, a las que se suman el goce puro en el baile, como en “Musical liberación”, de aire tropicales.

“La cumbia es algo que escuchaba de chico. Yo vivía en Italia y Ameghino y eso era lo que sonaba, de lejos o de cerca. A eso me refiero con eso que está presente (el imaginario) aunque no la escuchemos. Todos nos sabemos alguna cumbia. Y quisimos incluir esos ritmos en una canción y hacerlo de una manera respetuosa”, señala el guitarrista.

En la lista de nueve canciones del disco, la número seis es “FM”, un homenaje a Federico Moura, ex cantante y frontman de Virus.

“Dentro del imaginario popular también está el rock nacional y buscamos reconciliarnos con eso, después de que durante mucho tiempo te trataste de despegar. La influencia de Virus es mucha. Tengo la imagen de unos 8 o 9 años, en la Pelopincho y de fondo una radio con Virus. Notabas a que ahí había otra cosa, que quien cantaba, con esas letras enigmáticas, lo hacía de una manera muy elegante. Hay muchas bandas que no hubiésemos existido sin virus o sin Federico Moura”.

Un simple que no lo es

“Hay una vuelta al single”, explica Chacho sobre el modo en como se redefinió en el último tiempo el consumo (y acceso) de músicas.

Y sigue: “Es verdad que ahora rinde más sacar una canción y que con un video podés tener más alcance. Pero creo que hemos retrocedido si pensamos en lo que fue en algún momento el acceso a nueva música en Internet. De 2009 a 2012, más menos, estaba buenísimo porque las personas subían discos enteros a Megaupload o MediaFire y te encontrabas con discos buenísimos. Incluso te encontrabas con blogs y bandas desconocidas que estaban buenísmas. Eso se terminó primero con los problemas de Megaupload y después, con las plataformas como Spotify. Ahora lo que pasa es que todo lo manejan los algoritmos y el dinero. Y no está bueno. Creo que ahora es más difícil que te conozca más gente que hace diez años. Volvieron las épocas en las que sólo es conocido lo que las editoriales quieren. Pero Internet está llena de música”.

El grupo Perro fantasma abrirá el recital de este viernes en el que la entrada será gratuita para menores de 18 años.