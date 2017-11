En intento de robo, apedrearon los autos de dos conocidas vedettes

Mónica Farro y Cecilia Oviedo se suman a la lista de celebridades que, en las últimas semanas, resultaron víctimas de la inseguridad. En un intento de robo, un grupo de delincuentes apedrearon los autos en los que circulaban las vedettes.

El hecho ocurrió el último jueves por la noche, en la autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura de Quilmes

Farro y Oviedo transitaban por la traza junto a otras personas cuando sus vehículos fueron atacados con piedras en un claro intento de robo

Producto de los impactos, uno de los vidrios de la ventanilla se rompió y Oviedo se lastimó la cara, aunque se trató de heridas leves.

El vehículo en el que iba Farro no sufrió mayores inconvenientes producto de los piedrazos.

“Ibamos a trabajar a un boliche de Quilmes. Yo iba en un auto atrás y también lo apedrearon, pero las piedras cayeron debajo de la ventanilla. No sabíamos si los ruidos eran tiros o qué. Por un centímetro la piedra pasó y no me pegó en la cara", contó Mónica, en diálogo con América 24 y C5N.

"Lo bueno es que no paramos. Nadie sabía que íbamos para ese lugar tampoco y teníamos vidrios polarizados, así que no creo que haya habido algo raro ni que nos hayan perseguido", continuó.

Ambos coches se detuvieron para pedir auxilio unos kilómetros más adelante.

Jorge Rial, Claudia Villafañe, Laura Fidalgo, Nacho Viale y Hernán Piquín son algunas de las celebridades que fueron víctimas de la inseguridad en las últimas semanas.