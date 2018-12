En pantalla: estrenos, funciones anticipadas y un regreso aumentado

Entre estrenos y reestrenos, este jueves desembarcan en los cines rosarinos No te preocupes, no irá lejos, La sirena, Vergara, 5ta a fondo, Algo celosa, Había una vez un Deadpool, Bumblebee: The Movie y La maldición roja.

La películas

No te preocupes, no irá lejos (Don't Worry, He Won't Get Far on Foot). En el difícil camino hacia la sobriedad después de un accidente que le cambió la vida, John Callahan descubre el poder curativo del arte. Con Joaquin Phoenix, Jonah Hill, Rooney Mara y Jack Black. Dirección: Gus Van Sant. Drama biográfico. EEUU.



La sirena (Mermaid: lake of the dead) Una sirena malvada se enamora del prometido de Marina y se empeña en mantenerlo alejado. Para ello, lo atrapa en su reino de muerte bajo el agua. Marina solo tiene una semana para superar su miedo al agua y así permanecer humana en la lucha mortal con los monstruos. Con Viktoriya Acon galakova, Efim Petrunin y Sesil Plezhe. Dirección: Svyatoslav Podgaevskiy. Terror, romance. Rusia.



Vergara es el estreno argentino de la semana. Marcelo Vergara es un hombre parco, antisocial y egoísta que todavía se debate entre sus años de adolescente y su presente, cercano a los 40 años. Quiere ser padre, pero su novia Natalia, lo dejó y los estudios de fertilidad le indican que tiene bajas chances. Entonces, buscará ayuda en su mejor amigo. Con Jorge Sesán, Carolina Diez, María Celia Ferrero y Adrián Garavano. Dirección: Sergio Mazza. Drama.



Algo celosa (Jalouse) Una maestra que acaba de divorciase experimentará una enorme transformación: se convertirá en una persona celosa y maniática. Su hija Mathilde, de 18 años, será la primera en enterarse. Con Karin Viard, Anne Dorval y Bruno Todeschini. Dirección: David Foenkinos. Comedia. Francia.



5ta a fondo (Taxi 5) 5ta a fondo (Taxi 5) Sylvain Marot, un policía parisino y conductor excepcional, es transferido contra su voluntad a la policía municipal de Marsella. Allí, el alcalde le encomendará detener a una pandilla que roba joyas y huye a toda velocidad en sus Ferraris. Para lograrlo, Marot no tendrá más remedio que hacer equipo con el peor piloto de la ciudad. Con Franck Gastambide, Malik Bentalha y Bernard Farcy. Dirección: Franck Gastambide. Policial, comedia y acción. Francia.



En funciones acotadas

La maldición roja (Hong yi xiao nu hai 2) Mientras busca a su hija, una madre se entera que fue vista por última vez en compañía de una misteriosa niña con vestimentas rojas. Esto la lleva a intentar revelar el terrible misterio que rodea a esta niña. Con Rainie Yang, Wei Ning Hsu y Francesca Kao. Dirección: Wei Hao Cheng. Terror. Taiwan.



Preestreno

Bumblebee: The Movie Este spin-off es la sexta entrega de la saga Transformers y está basada en el personaje del mismo nombre. La trama se desarrolla 20 años antes de los acontecimientos de la primera película, en 1987. Bumblebee encuentra refugio en un depósito de chatarra en una pequeña ciudad en California. Aunque, más pronto que tarde, su existencia correrá peligro. Con Charlie Watson, John Cena, John Ortiz, Pamela Adlon y Rachel Crow. Dirección: Travis Knight. Acción.



Reestreno aumentado

Entre las novedades de este jueves también se cuenta Había una vez un Deadpool (Once upon a Deadpool), reestreno de la segunda película basada en el personaje de Marvel, con nuevas escenas y adaptada para mayores de 13 años. Con Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Josh Brolin y T.J. Miller. Dirección: David Leitch. Comic, acción. EEUU.