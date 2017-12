En persona: Roger Waters vuelve a la Argentina

Tras nueve River Plate con entradas agotadas en 2012, este miércoles se anunció que Roger Waters regresará a la Argentina. El concierto del músico será el martes 6 de noviembre de 2018 en el Estadio Único de La Plata.

En marzo de 2012, el ex Pink Floyd extasió a las 400 mil personas que asistieron a las presentaciones en Buenos Aires de The Wall Live.

El 2 de junio de este año, el bajista editó su primer disco en 25 años: Is This the Life We Really Want?, una placa que volvió a ponerlo en la ruta.

En el marco de esa gira es que Waters regresará al país. El show correspondientes al Us + Them tour se anunció para el cierre del próximo.

La preventa –exclusiva para clientes de un banco– comenzará el martes 12 de diciembre a las 12 y se extenderá hasta el jueves 14 al mediodía.

La venta general, en tanto, iniciará ese jueves, a partir de las 14.