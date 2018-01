Enojo: fan de Sol Pérez la denunció por estafa y ella respondió

Una fan de Sol Pérez denunció a través de un video que se sintió estafada por Sol Pérez porque la ex participante de Bailando por un sueño habría faltado a su palabra. La queja es porque “la chica del clima” arengó a sus seguidores que la voten durante su permanencia en el certamen de ShowMatch a cambio de celebrar un sorteo entre ellos que incluía como premios una cena y entradas al teatro.

Por su parte, Sol Pérez respondió al reclamo "El primer sorteo lo cumplí, que era una cena, y el segundo todavía está. Es una estadía en Carlos Paz y todavía tengo que hacerlo. No se realizó, pero obviamente que voy a hacerlo. El primero también tardé en hacerlo", explicó la meteoróloga en Los Ángeles de la mañana.

"Tengo las capturas de la gente que participó. Pero acá estoy trabajando. Lo voy a hacer en su momento cuando esté más tranquila”, continuó.

La periodista Andrea Taboada, integrante del Panel de LAM, contó este viernes que recibió un video de Malena, la enojada fan de la modelo.



“Me dijo que Sol había prometido hacer un sorteo entre quienes la votaban e iba a dar una estadía en Córdoba, dos entradas para su obra de teatro y una cena con ella”, contó Taboada. "Pero parece que Sol sólo cumplió con la cena."

"Soy cero quilombo con eso, no te pinto algo que no soy. Si tiene algún reclamo me lo tendría que haber hecho a mí y punto. Ahora, por querer hacer otra cosa, y andar haciendo pelotudeces que a mí no me van, chau. Obviamente, no. No voy a traer a la obra a una persona que capaz quiere filmar algo por atrás y armar quilombo. Si me hablaba yo le hubiera dicho que esperara porque no tuve tiempo", cerró Sol.