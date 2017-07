Escándalo en el Bailando: Marcelo Polino se cruzó con Nicolás Paladini

“Yo me baile todo y en definitva eso tiene un puntaje, yo soy la famosa”, dijo la modelo y Polino le dijo: “Todo el conjunto de lo que se vio fue feo. No tiene nombre lo que hicieron, váyanse felices a disfrutar el fin de semana".

Polino, con su lengua filosa le respondió: “Es la opinión de él. Yo no opino de salamines ni de picadas". Paladini se quedó mál, aseguró que la devolución fue muy despectiva. Pero el integrante del jurado volvió a arremeter: “Chicos, hicieron todo mal, desde la elección de compañero, el baile. Para mi gusto fue muy feo. En un principio cambiaría el invitado y a vos (por Paladini) te haría ensayar triple turno” .

De inmediato reaccionó Guirao Díaz y le contestó: “Te juro que esto me parece una falta de respeto total, muy mala onda”, a la que se le sumó su marido: “Tu crítica no tiene contenido”.

Para la salsa de a tres, la modelo y el empresario invitaron a Rulo, un reconocido notero de Buenos Aires, pero la coreografía no convenció al jurado. El más crítico fue Polino, quien fiel a su estilo defenestró a uno de los integrantes del trío: “Me parece que Rulo estaba más para invitarlo a la fiambrería una tarde porque no está a la altura de este show”.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo