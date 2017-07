Estrella porno se puso demasiadas lolas y su vida corre peligro

Hasta el momento, la actriz lleva invertidos 260 mil dólares en intervenciones quirúrgicas para tratar de reparar el daño, pero aún no ha encontrado una solución. Los profesionales insisten en sacar las prótesis, pero ella hasta el momento sigue buscando alternativas.

Starr tiene una infección provocada por la prótesis de su seno derecho que empezó a perder líquido y los médicos le sugieron extraer los implantes porque corre serios riesgos su salud. Aunque la estrella porno insiste en encontrar una solución para no tener que someterse a una nueva cirugía.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo