Estrenos para el Oscar: Vice, El regreso de Mary Poppins y Somos una familia

Este jueves desembarcan en los cines rosarinos tres películas nominadas al Oscar por la Academia de Hollywood. Se trata de Somos una familia –que compite en el apartado Mejor película en lengua extranjera–, Vice –con seis candidaturas, entre ellas, al mejor filme– y El regreso de Mary Poppins –con tres chances de estatuilla–.

La lista de estrenos se completa con la cinta de terror No mires y BTS Love Yourself in Seúl, esta última, en funciones acotadas.

Al cumplirse 25 años de su estreno, regresa a las salas argentinas La lista de Schindler.

Los estrenos

El vicepresidente (Vice) El filme acompaña la compleja trayectoria de Dick Cheney desde que era un trabajador de la industria eléctrica hasta convertirse en el mandatario en las sombras de Estados Unidos durante la presidencia de George H. W. Bush. Con Amy Adams, Christian Bale, Steve Carell, Bill Pullman, Sam Rockwell y Eddie Marsan. Dirección: Adam McKay. Drama biográfica. EEUU. Nominada a ocho premios Oscar.



El regreso de Mary Poppins En esta secuela de Mary Poppins (1964), la famosa niñera regresa para ayudar con su magia y canciones a la familia Banks en un duro momento. Con Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Dick Van Dyke, Meryl Streep, Colin Firth y Emily Mortimer. Dirección: Rob Marshall. Musical. EEUU. Nominada a tres premios Oscar.



No mires (Look Away) María es una adolescente algo retraída. Después de atravesar diferentes situaciones violentas tanto en el colegio como en su casa, decide cambiar de lugar con una siniestra imagen que le devuelve su espejo, cada vez que se refleja en él. Con Penelope Mitchell, India Eisley, Jason Isaacs y Mira Sorvino. Dirección: Assaf Bernstein. Thriller. EEUU.



Somos una familia (Shoplifters) Osamu y su hijo encuentran en la calle a una niña que parece haberse quedado sola. A pesar de su pobreza –a la que sobreviven gracias a pequeños robos en negocios de todo tipo–, la familia adopta a la pequeña. La felicidad se verá afectada al revelarse sus secretos. Con Lily Franky, Kirin Kiki y Jyo Kairi. Dirección: Hirokazu Koreeda. Policial, drama. Japón. Nominada al Oscar a la Mejor película en lengua no inglesa

En funciones acotadas

BTS Love Yourself in Seúl. Concierto grabado en el Estadio Olímpico de Seúl. Documental. Corea del Sur.

Reestreno

Al cumplirse 25 años de su estreno, este jueves regresa a los cines rosarinos (y argentinos) La lista de Schindler, cinta ganadora de siete premios Oscar, entre ellos, Mejor película, Mejor director (Steven Spielberg) y Mejor edición.

En Polonia y en medio del avance del nazismo en ese país, el empresario Oskar Schindler organizó un ambicioso plan para salvar a judíos del Holocausto. Con Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes y Caroline Goodall. Drama bélico. EEUU.