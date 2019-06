Eugenia Tobal está embarazada. Lo contó Ángel de Brito en carácter de primicia en el programa Flor de Tarde. El también conductor de Los Ángeles de la mañana dijo que el embarazo de Tobal es de tres meses.

“Yo le ofrecí salir a contarlo pero ella no quiere hablar. Hubo un tratamiento y tuvo que esperar hasta los tres meses, que se cumplieron hoy. Hoy fue el último estudio y el médico le dijo que lo podía contar", contó De Brito.

"Yo me enteré cuando estaba de cuatro o cinco semanas. En un principio me lo negó y después me llamó para decirme que era cierto. Me pidió que la espere hasta hoy para contarlo porque tenía que hacerse un chequeo", concluyó el jurado del Súper Bailando.

Eugenia está de novia desde hace un año y medio con el empresario Francisco García Ibar.