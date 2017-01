Exceso de criterio: Jelinek con perro, cara lavada y "casi novio"

"Siempre criticaron a las personas con las que salí, salga con quien salga me van a criticar", se quejó la morocha en diálogo con Catalina Dlugi. "Después de todo qué importa con quién salgo, hay tantas cosas más importantes y tengo derecho a conocer a quien quiera". Punto para Karina.

Primero, el amor. Karina Jelinek habló sobre su romance con el dirigente de Cambiemos Alberto "Albi" Czernikowski. La modelo dijo que aún no son novios pero que los está "conociendo" e hizo oídos sordos a las críticas.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo