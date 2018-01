Exceso de photoshop agregó extremidades a famosísimas actrices

Exceso de photoshop. Y de extremidades. La famosa revista Vanity Fair cometió un grosero error de edición que sumó una pierna y una mano a Reese Witherspoon y Oprah Winfrey; quienes por otro lado se lo tomaron con mucho humor.

Las actrices formaban parte de la última portada –y la más importante– de la publicación para que posaron también otras estrellas de Hollywood como Robert De Niro, Nicole Kidman, Tom Hanks, Harrison Ford y Jessica Chastain. La fotografía fue tomada por la prestigiosa Annie Leibovitz.

Pero el photoshop hizo estragos y Whitherspoon terminó con ¡una tercera pierna! Además, en una imagen interna, Oprah salió con tres manos, dos apoyadas en su falda y otra que abraza a su rubia compañera de Big little lies.

"Bueno… imagino que todo el mundo lo sabe ahora… tengo tres piernas. Espero que puedan aún aceptarme por quién soy (y nunca me disculparé por acurrurarme con Oprah… si tienen la oportunidad, lo recomiendo)", bromeó la blonda en su cuenta de Twitter; a lo que Winfrey respondió: "Acepto tu tercera pierna, como sé que tú aceptas mi tercera mano".

Well...I guess everybody knows now...I have 3 legs. I hope you can still accept me for who I am. ( and I will never apologize for snuggling @Oprah .. if you get the opportunity, I highly recommend it;) https://t.co/6GyrfWxNSY

— Reese Witherspoon (@RWitherspoon) 25 de enero de 2018