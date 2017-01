Éxito cantado: "Sing" se mantuvo como la película más vista

Dos novedades del último jueves completan el podio. Se trata del drama Belleza inesperada, de David Frankel y con los protagónicos de Will Smith, Edward Norton y Keira Knightley, ocupó 66.320 butacas, mientras que el film coreano Invasión zombie fue visto por 50.413 personas.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo