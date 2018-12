Ezequiel Campa: “Mi estilo va más por una visión de un montón de cosas"

Este jueves a las 21, en la terraza de Plataforma Lavardén (Mendoza 1085) Ezequiel Campa presenta Leves Éxitos.

En el espectáculo, el referente del stand up repasa “lo mejor de sus 15 años de trayectoria como comediante”.

El sexo, el amor, el paso del tiempo y hasta la religión son algunos de los “tópicos” que sobrevuela el también actor.

Campa viene de presentarse en los Comedy Central Fest de Buenos Aires y Medellín (Colombia), y de participar en dos ediciones del New York Comedy Festival.

Además, este año recibió el premio a mejor actor en ficción dramática en el BAWEBFEST (Festival de series WEB de Buenos Aires) por su protagónico en DEPTO, la ficción que coescribió junto a Jazmín Stuart.

Antes de la presentación en lo más alto de Plataforma Lavardén, Ezequiel Capa respondió a las preguntas de Rosario3.com.



—¿Qué es Leves Éxitos?

—Es un recorrido por mis 15 años de carrera en el stand up. Junté los materiales que mejor anduvieron y armé un show muy arriba.

—¿Qué tópicos abordás en el espectáculo?

—De todo un poco, no es un material temático, no me justa ese estilo de comedia monotemático. Mi estilo va más por una visión de un montón de cosas, de un montón de caos.

—¿Qué ocurre con el stand up a medida que pasan los años ¿Cambia la mirada? ¿Te reís de lo mismo?

—Seguramente van a apareciendo cambios. Tal vez, uno se pone más pretencioso y quiere poder elegir con qué hacer reír, pero es muy importante nunca olvidar la pulsión inicial, lo que todavía nos hace reír.

—¿Y qué pasa con el público?

—Yo trato de que lo que yo hago sea gracioso, pero no lo puedo hacer pensando en el público. No comparto esa visión de tener que ajustar el laburo para tal o cuál persona me venga a ver. No me parece una manera interesante de trabajar. De otra forma, sería una mercadería. Y si soy actor y comediante es justamente para escapar de eso.

—¿Se puede vivir sólo del stand up?

—¡Depende como te guste vivir! La verdad es que es un trabajo que tiene muchos vaivenes, pero si de verdad lo querés hacer hay un largo camino por recorrer que está lleno de incertidumbre y mas que nada de frustraciones.



—Comedy Central hizo que tu humor llegara a otros países. ¿Cuál fue/es la mayor complejidad de hacer stand up para un público extranjero? ¿Qué respuestas tuviste?

—Hoy por hoy, casi todo se entiende en todos lados y, al igual que nos pasa cuando viene alguien de afuera, cuando me toca laburar afuera la gente espera escuchar a un argentino, no a un argentino haciéndose el chileno o el uruguayo. Lo que hay que tener en cuenta son nombres o referencias que tal vez son muy locales y en esos caso, hay que cambiarlos.

—Los movimientos de mujeres vienen reclamando y provocando cambios en todos ámbitos. Me gustaría saber cómo vivís vos estas transformaciones

—Creo que es una toma de conciencia súper necesaria y esos cambios primero deberían suceder en nosotros, y luego eso se va a ver reflejado en nuestro laburo, en este caso la comedia. No sirve de mucho dejar de hacer tal o cual chiste si cuando te bajás del escenario seguís siendo un pelotudo, pero por algún lado hay que empezar.