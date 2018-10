Fabián Gianola se defendió de la denuncia de abuso de una actriz

Luego de que la actriz, guionista y locutora Fernanda Meneses denunciara que Fabián Gianola abusó de ella en reiteradas ocasiones, el actor salió a hacer un descargo.

“Me veía venir algo así: esta señora viene extorsionándome porque levantaron el sketch en el que estaba. En el que hay que decir que el personaje jugaba con eso de que me acosaba a mí. Aclaro, porque lo escribió ella al sketch. En fin, entendió que yo era parte de la producción y empezó a pedirme dinero. No le dí nunca nada y a partir de allí comenzó a amenazarme con que iba a arruinarme la carrera y que iba a hablar mal de mí en los medios”, dijo Gianola.

Y descalificó a Meneses: “Ella no está bien”.

Contó además que la actriz lo hostigó durante mucho tiempo y hasta reveló que hizo una denuncia formal a la policía por el tono de las amenazas que recibió de parte de ella.

“Me mandaba capturas de fotos de mis hijos en Facebook y me empezó a amenazar con ellos. Frases como 'que lindos hijos tenés' y cosas por el estilo. Por esto le hice una denuncia por amenazas, el pasado 4 de abril. Ella se calmó después de esto. Pero previamente, me mandaba mensajes diciéndome: 'Qué fácil seria matarte... dispararte desde un auto en movimiento mientras salís del teatro...'. ¿Qué puedo decir? Es alguien que no está bien...”, reiteró Fabián en diálogo con Clarín.

A su vez, el actor negó las acusaciones de acoso que hay en su contra. Meneses había sido muy descriptiva sobre algunas situaciones que vivió: "Un día estábamos en el set de filmación con Claudio María Domínguez y Tití Fernández, y en medio del ensayo él (Gianola) me puso la mano debajo de la pollera...".

"En otra oportunidad, terminamos de grabar y me pegó una palmada en la cola, con sonido y delante de mi pareja. Fue tan fuerte el golpe que me empujó y tuve muchos problemas por eso porque mi novio lo quería esperar afuera para pelearse", había relatado la actriz.

Gianola, con mucha tranquilidad, se desligó del tema: "Yo vengo amenazado desde hace un año. Es absolutamente falso lo del acoso. Lo que te puedo decir es no hay ninguna denuncia en la Justicia. Nada. Todo lo que diga, no tiene sentido para mi ni me preocupa en lo más mínimo porque se de quien viene...".