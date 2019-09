Facundo Arana habló de la versión que señalaba que él y Luciano Castro no tenían buena relación. Para más datos, ambos actores protagonizan Pequeña Victoria, pero casi no se cruzaron en las grabaciones.

"No nos cruzamos con muchísimo personajes en las grabaciones", comenz. Arana, en declaraciones que reproduce la revista Pronto.

"Hicimos una joda una vez que Luciano estaba dando una nota en un móvil. Hice un chiste de que yo por contrato no puedo estar cerca de él y me salió mal. De ahí hicieron un lío bárbaro, yo tiré un poquito de agua y me cayó una catarata encima", continuó.

Por otro lado, el actor habló de la historia de amor que se dará entre su personaje en la ficción y el de la actriz trans Mariana Genesio Peña

"El amor es amor, y le puede pasar a cualquiera, tranquilamente me puede pasar a mí. No es una calentura con un cuerpo, es el amor, y el amor no tiene género, te enamoras de un alma", dijo el actor.