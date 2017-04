Falleció el director de cine argentino Diego Rafecas

La noticia del deceso fue informada por fuentes de la productora del realizador y actor y confirmada a Télam por Juan Palomino, uno de los protagonistas del último filme de Rafecas. En esa película, el hermano del juez Daniel Rafecas, no solamente escribió y dirigió sino que asumió el rol de dos hermanos gemelos en una trama que rememora, en un punto, la Masacre de Napalpí (que en julio de 1924 le costó la vida a unos 200 qom y mocoví a manos de la policía chaqueña y grupos de estancieros).

