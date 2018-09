Famoso cantante internacional quiere salir con Sol Pérez y ella puso una condición

Sol Pérez está contenta. Es que se enteró que un famoso cantante internacional, que próximamente vendrá a la Argentina, pidió a los productores que lo traen al país que le pasen su número de teléfono.

El artista en cuestión es Nicky Jam, que brindará un show el jueves en Buenos Aires. Su deseo es cenar el miércoles por la noche en el hotel Faena con Sol Pérez.

Pero la modelo, según dijo en una entrevista, puso una condición. “Ya me habían invitado a su show y dije que voy a ir. Y después me llegó que estaba pidiendo mi celular para ir a cenar. Yo contesté que voy a cenar si van mis amigas también. Con ellas no hay problema, pero una cita a solas, no. No lo conozco, es un poco fuerte”, dijo Sol.

“Está bueno Nicky Jam, el tema es que tengo que ir a cenar con mis amigas. No me llegó un mensaje de él, me lo preguntó la gente que lo maneja. Con ellas me descontracturo y después vemos el show, todo bien. Lo que pasa es que él vive lejos, si lo quiero conocer me tiene que caer diez puntos. A mí me gusta su música pero de ahí a tener algo…”, indicó.

De todos modos, no descartó nada y hasta dio un dato para que Nicky Jam tome nota si quiere conquistarla: “Primero me tiene que cantar un poco e invitar a cenar, charlar…”.