Febrero trae shows, muestras, circo, ferias y humor a los Galpones

La grilla de recitales cuenta con los nombres de Gillespi y Lucio Mantel, Obofest, Morbo y Mambo, Los cuentos de la buena pipa, Canciones en órbita, Pim Pau, Rock and Walsh y Los Raviolis.

Además, en diferentes espacios de la franja de Galpones junto al río, se podrán disfrutar espectáculos de humor y stand up, varietés y espectáculos circenses, observaciones astronómicas, dibujantes y animaciones, música en vivo y una gran feria de diseño con objetos, indumentaria, accesorios.

Desde el viernes 3 de febrero al lunes 27 del mismo mes, se desarrollará una programación especial que contempla recitales, ferias, muestras, circo, comida y humor en los Galpones de la franja del río, frente all Parque Nacional a la Bandera, con entrada libre y gratuita.

