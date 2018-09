Flor Peña a su pareja: “Hay que mejorar la técnica y el casting"

Florencia Peña utilizó la apertura del Aquadance en el Bailando para aclarar algunos puntos sobre su relación amorosa con Ramiro Ponce de León, después de la filtración de audios y chats hot con Eliana Mendoza, una profesora de zumba. La actriz explicó que con el abogado salteño, con quien tiene un hijo (Felipe, de 11 meses), tienen “una relación de poliamor”.

Según publicó el sitio de El Trece, Peña aseguró: “Estoy muy bien”, cuando Marcelo Tinelli le preguntó al respecto. “Poliamor. Es una manera de amar. No hay una sola manera de amar. No estoy esperando que la gente me comprenda”, agregó.

“Frente a esta situación, de tanta exposición, no me hubiera gustado que sea así. Que se hizo muy pública, no esta muy buena. No quiero saber lo que hace Ramiro. Me quedaron claras dos cosas, hay que mejorar la técnica y el casting, porque no lo hicimos bien. Pero bueno, somos una pareja curiosa, experimentamos e intentamos respetarnos”, señaló.

Para el final de su exposición, se guardó la siguiente reflexión: "Esto nos va a servir para entender por dónde sí y por dónde no. Y nos bancamos. Estamos juntos, nos amamos, tenemos una linda familia. Cuando salí a hablar, sentí que era importante para mí. Mi familia lo sabe, así que esto está blanqueado por todas partes. Veremos ahora cómo seguimos, pero estamos muy enamorados y eso para mí es lo más importante. El amor está intacto".