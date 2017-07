“Fontanarrosa era capaz de hacerte pensar, emocionar y reír”

En la charla con Alejandro Simonetto, el responsable de llevar a la pantalla grande el cuento "No sé si he sido claro" avanzó sobre el deseo de retratar “la diversidad” de emociones que condensa la obra de Roberto Fontanarrosa: “Era un tipo genial, capaz de hacerte pensar, emocionar y reír.”

