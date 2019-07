La actriz y cantante Gloria Carrá contó que fue abusada a los 18 años “por una persona del medio. La artista se refiri. al episodio “como un secreto mío que guardé durante bastante tiempo”

“Creo que a la primera persona que se lo conté fue a mi hermana y después, me parece, a Luciano (Cáceres, su ex pareja)", reveló Carrá, en el programa PH.

"Le dije que fui abusada cuando tenía 18 años por una persona del medio. Lo callé durante muchísimo tiempo. Por eso a veces también digo, cuando juzgan a las mujeres y dicen «pero por qué habla ahora» que una habla cuando puede", continuó.

"Porque no es que a vos te suceden las cosas y en el momento ya podés hablar. A lo mejor eso lo guardaste un montón de tiempo, lo lloraste en terapia, lo hablaste con una amiga, con tu hermana, con quien sea, pero no lo podés decir. Yo hoy lo puedo decir", puntualiz. Carrá.

Al ser consultada sobre si se trataba de "una persona conocida". la respuesta de Carrá fue afirmativa y señaló que todavía trabaja en los medios.

También dijo que prefiere no contar de quién se trata hasta que formalice la denuncia.

"No tengo ganas de que vengan todos, viste cómo es... Hay que estar como armado en esos momentos para decir «bueno, me pasó esto con tal persona», y que vengan a preguntarte. Qué se yo, no sé si estoy en un momento como para hacerlo", abundó la vocalista de Coronados de Gloria