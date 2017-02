Gran noticia para Luisana Lopilato y Michael Bublé: Noah supera el cáncer

Luisana y Michael, quienes suspendieron todos sus compromisos laborales para acompañar a su hijo mayor (Elías Bublé acaba de cumplir un año), aún no se manifestaron en las redes sociales. No lo hacen desde que supieron el diagnóstico. Sin embargo, Darío Lopilato, quien dejó la obra teatral que protagonizaba para viajar a los Estados Unidos para acompañar a su sobrino, dejó una pista en Twitter:

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo