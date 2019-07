El mediático Guido Süller habló de la denuncia que la actriz Thelma Fardín hizo contra Juan Darthés, acusándolo de haberla violado en un hotel de Nicaragua cuando aún ella era menor de edad en el marco de una gira de la novela infantil Patito Feo.

"No es un violador Darthés, chicos. Esa chica no tiene ninguna prueba", dijo en el programa Incorrectas de América. "Ella se sentó, lloró y todos le creímos, pero en un hotel no te pueden violar, pegás un grito y en todas las habitaciones se enteran. Menos una chica que es actriz, no es una tímida. Al día siguiente se volvió en el avión jugando como si nada hubiera pasado", agregó.

Algunas panelistas del programa salieron al cruce de sus declaraciones. Nora Cárpena le indicó: "Estás hablando de una menor, no podés juzgarla así. Ella era menor de edad cuando pasó esto". Celina Rucci, por su parte, le preguntó si en algún momento había pensado en ser padre, y ante la respuesta positiva de Süller le consultó: "Si alguna vez sos padre y tenés una hija que viene y te cuenta después de varios años que la violaron, ¿vos también le pedirías pruebas?".

Si bien aclaró que no quería pelear con Rucci, Guido le dijo: "Sos una exagerada". A lo que Celina respondió: "No soy exagerada, yo conozco mis derechos. Con mi cuerpo yo hago lo que quiero".