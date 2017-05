Guillermina Valdes contó cómo vive con Tinelli en pisos separados

Guillermina Valdes realizó una jugada producción de fotos para una revista y contó en detalle como es la convivencia con Marcelo Tinelli en pisos separados.

La actriz, que está concentrada en su regreso al teatro en la obra "Invencible", no descuida su relación con el conductor de Showmatch. Si bien la pareja convive de una manera particular, porque la separan 15 pisos, "nunca dejamos de dormir juntos. Hoy seguimos manteniendo los dos pisos, pero ya estamos conviviendo”, contó Guillermina a revista Gente en el medio de una producción de fotos donde muestra su figura y agregó: “Hablo de la pareja, el resto de las familias mantienen sus ámbitos. Jamás forzaríamos el ahora nos levantamos todos a tal hora o los domingos almorzamos a la una y media. Todos compartimos mucho, pero siempre desde la elección genuina. Somos munditos que nos vamos encontrando. Esa es la clave de nuestro ensamble”.

La mujer de Tinelli también contó que con su pareja los une un vínculo especial : "Marce y yo somos muy parecidos, vivimos con la garra a tope. Cuando lo conocí me flechó su energía arrolladora. La que sigue inspirándome, alentándome. Desde que nos despertamos, hacemos. Conectamos mucho desde las ganas. No hay momento en que no estemos planeando lo que sigue", detalló.