Hay odio: la venganza de Flor Peña contra Hernán Piquín

Florencia Peña regresó este martes a ShowMatch en reemplazo de Carolina Pampita Ardohaín, dedicada esta semana al estreno la película Desearás el hombre de tu hermana, que la tiene como protagonista.

Y la primera pareja que le tocó puntuar en la ronda del chachachá fue la que conforman Hernán Piquín y Macarena Rinaldi.

Entonces, la actriz aprovechó para echarle en cara al bailarín que cuando ella participó de Bailando por un sueño, perdió en semifinal contra él.

"Te odio", lanzó entre risas Flor mientras le pusieron una gigantografía de ese momento.

“Se me hubiera caído un lagrimón sino fuera que recordé que él me sacó de la semifinal cuando yo bailé. Este podría ser un gran momento de venganza porque fue horrible, se llevó todos los puntos, me ganó por el 74 por ciento y Ariel era nuestro coach. Fue muy duro. Había que bailar contra Piquín”, continuó.



Más allá de la humorada, la actriz puntuó a la pareja con un 10.