El grupo británico de heavy metal Iron Maiden, que actuará el 12 de octubre en el Estadio Vélez Sarsfield en el marco de su gira "Legacy of the beast", recibirá la distinción de honor por su visita a la Argentina, según una resolución de la Cámara de Diputados de la Nación.



La iniciativa estuvo a cargo de un grupo de periodistas y seguidores de la banda, quienes tras elevar la propuesta contaron con el apoyo de la diputada nacional Victoria Donda.



La ceremonia se realizará el día previo al show en el Salón de los Pasos Perdidos, a las 15. El acto contará con la presencia de miembros de la banda como así también de músicos de la escena heavy local y de medios especializados.



La ceremonia consta de la entrega de 6 placas, una a cada músico, y será llevada a cabo por Emilio Monzó, titular de la Cámara de Diputados, el titular de la Comisión de Cultura, Daniel Filmus, y la impulsora del homenaje, Donda.



Iron Maiden tiene más de cuarenta años de trayectoria en los que además de llenar estadios y haber vendido millones de discos en todo el mundo, ha demostrado ejercer una legítima influencia entre músicos y seguidores de todas partes, convirtiéndose así en uno de los referentes más importantes de la historia del rock.



El grupo británico vino por primera vez a la Argentina en 1992, y desde entonces incluyó al país en cada una de sus giras mundiales, regresando varias veces más en la década de los noventa y luego del año 2000.



Sus espectáculos se destacan, no solo a nivel musical, sino también a nivel producción, ya que sus escenarios vienen siempre con una temática teatral diferente, motivo por el cual terminó convirtiéndose en un clásico espectáculo esperado por sus innumerables fans locales.