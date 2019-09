La despedida de Hernán Piquín del Súper Bailando fue uno de los momentos más emotivos del último martes en el certamen de Showmatch.

Antes de recibir un 10 de parte de todos los jurados (más un punto más que le subió cada miembro del BAR), o sea, un 33 (más el voto secreto), el participante habló de las razones que lo llevaron a dar un paso al costado del programa.

"Me voy a vivir a España, pero no va a ser por siempre. Voy a estar allá, hacer gira allá y voy a venir a hacer mi gira acá. Ahora me voy por pocos días, firmo unas cosas que tengo que firmar, vuelvo, sigo con mi gira hasta mediados de noviembre acá en Buenos Aires y después ya emprendo el viaje allá", contó el bailarín, emocionado.

Piquín reconoció que los dos hechos de inseguridad que vivió gravitaron en la mundanza. El primero en 2017, cuando su auto recibió casi una docena de balazos al ingresar al country donde tiene una casa,.

Y el segundo, este año, cuando le robaron 20 mil dólares y joyas familiares en una salidera bancaria.

"Eso me dio un empujón fuerte. Lo que pasó fue muy fuerte. Que te tiren 14 tiros y que ninguno te haya dado, fue fuerte", dijo Hernán Piquín a Marcelo Tinelli.

"Es el día de hoy que no puedo dormir. Duermo cuando estoy de gira, porque estoy en un hotel y tranquilo. Cuando estoy en mi casa no puedo dormir, aunque me haya mudado. Llego a la noche a casa, estoy atento a todo y es feo. Pero nada, es la vida misma. Los voy a extrañar", cerró el ahora ex participante del Súper Bailando.