Jazz: Loiácono NY Quintet presenta Vibrations

Este jueves a las 21, en el teatro del Centro Cultural Parque España (Sarmiento y el río), se presenta el Loiácono NY Quintet, liderado por el trompetista, compositor y arreglador Mariano Loiacono.

El músico recorrerá las canciones de Vibrations, su sexto disco, grabado en Estados Unidos.

El instrumentista registró el álbum junto a George Garzone (saxo), Anthony Wonsey (piano), David “Happy” Williams (contrabajo) y Rudy Royston (batería). Wonsey y Royston quienes participarán del concierto.

A la formación se sumarán Ron Mcclure (contrabajo) y Antonio Hart (saxo tenor).

Vibrations sigue la línea del hardbop que distingue al trompetista. El tracklist incluye tres composiciones propias –“Bluescycle”, “Waltz for my Hero” y “Vibrations”–, una de George Garzone –“To Michael Brecker”–, una de Freddie Hubbard –“Dear John”– y el standard “You don´t know what love is”.

Desde hace unos años, Loiácono visita Nueva York periódicamente para tocar y estudiar con grandes músicos de la escena neoyorkina. Este trabajo es el reflejo de esa conexión.