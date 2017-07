Jonatan Kreimer, voz de Los Peñaloza: "La cumbia tiene grandes músicos"

El músico respondió por la afirmativa al ser consultado sobre el crecimiento del género. “Sí, hay un boom, como pasó con el reggae o el ska. Pero las bandas que están surgiendo no es que hacen un solo género, sino que fusionan todo.”

Un género “de acá” “La cumbia tiene grandes músicos, y algunos, muy chicos. He visto pibes tocar un timbal, que es un instrumento de percusión –aclara– con doce años y están a la par de grandes bateros. Y son pibes que por ahí vienen de barrios carenciados de Santa Fe. Bueno, eso hace la música.”

“La cumbia colombiana se diferencia por el acordeón. Y nosotros no lo tenemos. Y hacemos muchos temas de cumbia santafesina que son de Mario Pereyra, un groso total; o del Grupo Cali y Los Palmeras. Tocamos sus canciones y las orquestamos parecido a como suena la cumbia colombiana. También hacemos “Elsa”, de Los Destellos, que es un grupo de Perú. La cumbia peruana está muy mezclada con la chicha que es una cumbia pero medio psicodélica. Interpretamos ese tema y hacemos una versión. Somos una mezcla de todo”, sostuvo.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo