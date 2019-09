Cuando parecía que el amor y la formalidad cruzaban su camino en la vida de Karina Jelinek, la modelo optó por otra ruta.

Semanas atrás, la modelo anunció que iba a casarse. La noticia parecía dejar definitivamente atrás el traumático divorcio de Leo Fariña.

En diálogo con revista Paparazzi, relató: “Un muchacho al que había conocido me sorprendió totalmente y me propuso matrimonio. Fue tan convincente y tan especial que me hizo dudar, por eso demoré mi respuesta”.

Pero a último momento plantó a su futuro marido.

“No me casé. Al final no acepté. No me convenció y esta vez no quiero equivocarme. Sigo soltera”, avisó a través de las redes sociales. Lo dejamos a tu criterio.