Karina y una fuerte confesión sobre el Kun Agüero

Mucho se dijo en torno a la relación que mantuvieron el Kun Agüero y Karina "La princesita", luego de que él se separara de Gianinna Maradona. Sin embargo, ninguno de los involucrados salió a aclarar o desmentir las razones por las que decidieron ponerle punto final al amor, pero de a poco la cantante comenzó a animarse a revelar algunas internas de ese amorío.

En diálogo con Polino Auténtico, el ciclo radial que conduce Marcelo Polino por Radio Mitre, Karina confesó algunas cuestiones sobre su ex. “No estaría de nuevo con un futbolista, se dio, pero hoy no lo haría de nuevo. No la pasé bien, la verdad es que no fue una buena experiencia, hoy digo que no fue un buen momento. Me molesta lo de ‘vividora’ porque yo tomé la decisión de nunca haber dejado de trabajar. Jamás acepté un peso de él”, aseguró la entrevistada.

Además, reveló un particular detalle sobre su ex pareja: "El Kun no me regalaba nada cuando cumplía años. Él me hacía la torta de cumpleaños y yo era feliz así, mis cosas me las compro yo y dejé muchas cosas de lado. Me instalé con él en Inglaterra, pero lo que muchos decían que yo me aprovechaba de ese momento son mentiras, nunca pedí ni me dio nada”, finalizó.