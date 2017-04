"La Chipi" contó quién la hizo echar del Bailando

Mariela Anchipi, conocida como La Chipi y una de las coach de más experiencia en el Bailando, contó en una entrevista en Los Ángeles de la Mañana quien era la persona que en 2008 la había echo despedir del ciclo televisivo.

Ángel De Brito le preguntó a la mujer de Dady Brieva con quién no volvería a trabajar de las estrellas que pisaron la pista del certamen de baile y La Chipi no tuvo problemas en despacharse contra Carolina Baldini: "Tuve un problemita con la Chola Simeone que me echó", en clara referencia a la ex mujer de Diego Cholo Simeone, actual director técnico del Atlético de Madrid.

La excusa que dio Baldini en aquel momento fue de que “no había piel” entre ellas. “Es muy difícil aprender algo de grande y en todo ese proceso hay que enfrentarse al ridículo y eso no es fácil. Tenés que reírte de lo que hacés para ver el progreso. Ella quería hacer todo perfecto”, contó la Chipi y concluyó: “Para mí como maestra la corrección es una forma de demostrar cariño hacia la persona."