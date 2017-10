La Máquina Invisible: “El tango transmite mucha pila, mucha energía”

Este viernes a las 21, en el teatro del Centro Cultural Parque de España, Sarmiento y el río, la agrupación La Máquina Invisible presenta su primer disco.

El quinteto tanguero está integrada por Manuel Martínez, en piano, composición y arreglos; Pablo Galimberti, en violín y arreglos; Guido Gavazza, en bandoneón y composición; Julián Cicerchia, en guitarra eléctrica; y Mauro Rodríguez, en contrabajo.

Y la placa homónima resultó ganadora del Programa de Coproducciones Discográficas 2017 de la Secretaría de Cultura y Educación, a través de la Editorial Municipal.

La Máquina Invisible se gestó en 2013, cuando el promedio de edad de los integrantes del grupo era de 18 años. Y el espacio común fue la Escuela Municipal de Música Juan Bautista Massa

“Es un nombre elegimos a partir de un juego interno y con el tiempo nos dimos cuenta de que definía muchas cuestiones del grupo. Si bien nosotros nos abocamos al tango, tenemos mucha influencia en otros géneros. Y la Máquina Invisible no es un nombre que nos comprometa con ningún género, abre a la interpretación; como algo que no tiene una definición exacta. También habla de la propuesta, que es un nuevo tango, no tan encasillado ni tradicional”, explicó Manuel Martínez, en diálogo con Rosario3.com.

Para el músico, de 22 años, el tango no está reñido con la juventud, ni viceversa.

“Creo que lo importante es sacarse un poco el prejuicio porque, muchas veces, y lamentablemente, se asocia al tango con una música de gente grande. Pero el tango transmite mucha pila, mucha energía; y para mí tiene mucha potencialidad (…) Nosotros no nos sentimos haciendo música que está por fuera de nuestra generación o anacrónica”, abundó Martínez.



A la hora de definir la "estética sonora" de La Máquina, el pianista afirmó que lo del grupo "es un sonido intenso, que busca ser de vanguardia". En esa búsqueda se encuentran la fusión de otros géneros y la tradición del 2x4. Y Astor Piazzolla, como la influencia más citada durante la entrevista.

El concierto

Las once canciones de La Máquina Invisible se reparten entre composiciones propias (tres) y temas que llevan la firma de Julián Plaza, José Dames y Fito Páez (“Giros”), entre otros autores; todas versiones del grupo y traídas “a nuestra estética personal.”

Para el concierto de este viernes, Martínez anticipó un repaso por el disco, con el agregado de algunas canciones nuevas que surgieron desde la grabación del álbum a la fecha.

El quinteto estará acompañado por los cantantes Juan Luis Mur y Gisela Stival –que participaron de la grabación del disco– y el saxofonista Juan Duque.

La convocatoria de “músicos invitados” se completa con una sección de cuerdas integrada por Lara Turrisi, Julia Testa, Ezequiel Quinn, Lisandro Coggiolla y Milena De Giorgio.

“Es una invitación a la gente que está en el género, en la tradición, pero también a gente de nuestra edad; gente que ha tenido paso por la transición entre el tango y el rock. Lo que hacemos invita a todos, los que están en el palo y los que no”, cerró Martínez.

La entrevista