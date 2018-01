La "Sol Pérez cordobesa" denunció por acoso a dos periodistas

Cynthia Rachid podría ser descripta como la Sol Pérez cordobesa. Era la encargada de dar el pronóstico del tiempo en Canal 10 y en los últimos tiempos puso tanto empeño en trabajar su cuerpo que hasta participó en concursos de fisiculturismo. Esta semana su nombre apareció en las noticias luego de que presentara una denuncia por acoso contra dos ex compañeros del canal universitario cordobés-

Según publica el diario La Voz, Rachid denunció en Tribunales a Daniel Díaz y a Fernando Grisolía. “Puse en conocimiento de la Justicia los hechos que me tocaron vivir y que me agraviaron muy seriamente, a punto tal de tener que renunciar por la presión”, explicó la denunciante a La Voz, sin detallar si se trató de acoso laboral o sexual.

Rachid reveló que había puesto en conocimiento del directorio de la señal televisiva la situación, y que la respuesta que obtuvo fue que debía hacer la denuncia.

“Como de costumbre con quienes son víctimas de este tipo de situaciones, no me creyeron. Es una constante, a quienes son víctimas no se les cree”, agregó.

Fernando Grisolía negó “absolutamente la acusación” de Rachid. “Voy a accionar legalmente. Llevo 29 años en los medios y nunca recibí una denuncia de estas características. No se puede ensuciar tan fácilmente a la gente. Tenemos familia y esto afecta mi buen nombre y honor”.

Daniel Díaz, en tanto, también se mostró sorprendido y negó las acusaciones, a las que tildó de “patrañas extorsivas”.